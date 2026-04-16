Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos reforça parcerias globais no 41º Simpósio Espacial

ABU DHABI, 16 de abril de 2026 (WAM) — A Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos concluiu sua participação no 41º Simpósio Espacial, realizado em Colorado Springs entre 13 e 16 de abril de 2026, em mais um passo para fortalecer parcerias estratégicas internacionais e avançar a Estratégia Espacial Nacional 2031.

Liderada por Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro do Esporte e presidente da Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos, a delegação se reuniu com líderes globais para discutir o futuro do setor espacial. A participação reflete o compromisso do país de atuar como parceiro confiável e ativo na construção da economia espacial global, com foco na ampliação dos retornos econômicos e no aumento da competitividade nacional por meio de cooperação internacional de alto nível.

Durante o evento, a delegação destacou avanços importantes, com ênfase na extensão da Missão Emirates a Marte, conhecida como sonda Hope, até 2028. A decisão ocorre após o sucesso da missão, que já reuniu mais de 10 terabytes de dados científicos de acesso aberto, oferecendo a primeira visão abrangente da atmosfera de Marte.

A equipe dos Emirados também apresentou atualizações sobre a Missão Emirates ao Cinturão de Asteroides e outras iniciativas voltadas ao desenvolvimento da economia espacial nacional, reforçando a posição do país como destino relevante para inovação e investimentos no setor aeroespacial.

À margem do simpósio, a delegação realizou reuniões bilaterais com instituições internacionais de destaque, incluindo a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (NASA), a Administração Aeroespacial da Coreia e o Centro Nacional de Estudos Espaciais da França. As discussões abordaram oportunidades de cooperação na exploração lunar e marciana, a continuidade da implementação dos Acordos Artemis e o papel do setor privado no avanço tecnológico.

Ao participar de painéis de alto nível ao lado de representantes da Alemanha e do Peru, a agência destacou a importância de evoluir de modelos tradicionais de cooperação para alianças estratégicas de longo prazo, capazes de acelerar o desenvolvimento de tecnologias avançadas e de talentos nacionais.