Etihad Airways amplia rede na África com novos voos a partir de Abu Dhabi

ABU DHABI, 17 de abril de 2026 (WAM) — A Etihad Airways anunciou uma expansão significativa de sua rede na África, com a inclusão de novas rotas para República Democrática do Congo, Eritreia, Gana, Nigéria e Zimbábue a partir de Abu Dhabi, como parte de sua estratégia contínua de crescimento global.

Os novos serviços refletem investimentos em mercados de alto crescimento e visam ampliar a conectividade em comércio, carga e mobilidade.

A expansão se soma diretamente ao recente crescimento da companhia na China, que inclui aumento de frequências e aprofundamento da parceria com a China Eastern Airlines. Em conjunto, essas iniciativas posicionam Abu Dhabi como um importante hub entre África, Índia e Ásia, facilitando o fluxo de mercadorias, investimentos e pessoas entre duas das regiões de crescimento mais rápido do mundo.

A iniciativa também acompanha o fortalecimento dos laços econômicos entre os Emirados Árabes Unidos e a África, com aumento de comércio, investimentos e parcerias comerciais em setores como energia, infraestrutura, mineração e logística. Abu Dhabi segue ampliando seu papel como facilitador desses fluxos, apoiando maior integração econômica entre as regiões.

Em paralelo, a expansão complementa a joint venture estratégica da Etihad com a Ethiopian Airlines, que neste mês completou 80 anos de operações, reforçando a conectividade em todo o continente africano.

Antonoaldo Neves, CEO da Etihad Airways, afirmou que a África representa um passo natural na expansão da rede da companhia. Segundo ele, os mercados apresentam forte demanda impulsionada por comércio, investimentos e crescimento populacional. “Nosso papel é oferecer a conectividade que viabiliza esse crescimento. A demanda por conectividade aérea em mercados africanos-chave está superando a oferta existente, especialmente nos segmentos de carga e comércio. Essa expansão é uma resposta direta a essa oportunidade estrutural", disse.

Antonoaldo Neves acrescentou que, ao ampliar a rede em paralelo à expansão recente na China, a Etihad cria um corredor mais eficiente que conecta África, Oriente Médio e Ásia via Abu Dhabi. "Para passageiros, isso significa viagens mais simples e rápidas. Para cargas, garante acesso mais direto e confiável entre duas regiões onde o comércio cresce rapidamente.”

Os novos serviços vão oferecer ligações diretas entre mercados africanos e Abu Dhabi, além de permitir conexões com uma única escala para China, Índia, outros destinos na Ásia e o Oriente Médio.