Centro Nacional de Meteorologia prevê alta nas temperaturas seguida de poeira e chuva no meio da semana nos Emirados

ABU DHABI, 17 de abril de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê um período de tempo relativamente instável em todo o país entre sábado (18/04) e quarta-feira (22/04).

O período começa com céu claro a parcialmente nublado e aumento significativo das temperaturas ao longo do fim de semana, com ventos leves a moderados.

A partir da noite de segunda-feira (20/04), a cobertura de nuvens deve aumentar gradualmente sobre áreas costeiras e ilhas, evoluindo para um padrão mais instável no meio da semana. Na terça-feira (21/04) e na quarta-feira (22/04), a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com poeira em suspensão e possibilidade de chuva em várias regiões, especialmente no oeste e no leste.

Essa mudança será acompanhada por queda perceptível nas temperaturas e aumento da intensidade dos ventos, que podem chegar a 40 km/h, provocando condições de mar agitado em alguns momentos no Golfo, enquanto o mar de Omã deve permanecer relativamente calmo.