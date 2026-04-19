Conselho de Cooperação do Golfo busca estabilidade e segurança, diz secretário-geral

RIAD, 19 de abril de 2026 (WAM) — O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Albudaiwi, afirmou que a entidade busca promover estabilidade e segurança por meio de políticas voltadas ao desenvolvimento e à prosperidade, em vez de conflitos, e destacou o fortalecimento da confiança com parceiros regionais e internacionais, o que tornou o grupo um parceiro confiável.

Segundo a Saudi Press Agency (SPA), Albudaiwi fez a declaração durante participação em uma sessão intitulada “O Oriente Médio além da política de soma zero”, à margem do Fórum de Diplomacia de Antália, na Turquia.

Albudaiwi afirmou que os ataques iranianos contra países do CCG afetaram seriamente a segurança e a estabilidade regionais, mas não alteraram o foco do bloco no desenvolvimento e na estabilidade. Ele disse que os países do conselho buscaram evitar a guerra, mas enfrentaram o que classificou como ataques injustificados e ilegais.

O secretário-geral afirmou ainda que o CCG tem desempenhado papel ativo em questões regionais, com destaque para o apoio à causa palestina e aos esforços por uma solução de dois Estados, além de iniciativas humanitárias e políticas, refletindo a visão de que a estabilidade regional e internacional é uma responsabilidade compartilhada.