Hotéis de Fujairah registram ocupação recorde no início de 2026

FUJAIRAH, 19 de abril de 2026 (WAM) — O setor hoteleiro de Fujairah registrou níveis recordes de ocupação no início de 2026, com taxas entre 95% e 100%.

O emirado recebeu um fluxo significativo de visitantes, atraídos por suas paisagens montanhosas e opções de lazer.

Segundo o Departamento de Turismo e Antiguidades de Fujairah, os dados refletem a expansão sustentável do setor local. Autoridades afirmaram que o crescimento evidencia a eficácia das iniciativas governamentais para diversificar a oferta turística e fortalecer a atratividade internacional do emirado.

Os indicadores positivos devem impulsionar novos investimentos em infraestrutura e a ampliação das instalações recreativas na região.