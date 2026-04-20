Bangcoc entra na rede da flydubai com lançamento de voos diários

DUBAI, 20 de abril de 2026 (WAM) — A flydubai anunciou o lançamento de voos para o Aeroporto Internacional Don Mueang (DMK), em Bangcoc, a partir de 1º de julho de 2026, marcando o segundo destino da companhia na Tailândia, ao lado de Krabi.

A empresa operará um voo diário a partir do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB), ampliando a conectividade entre Dubai e o Sudeste Asiático.

A nova rota será operada em codeshare com a Emirates, oferecendo conexões integradas por meio do hub de Dubai para uma ampla rede de destinos. Além de expandir sua presença na Tailândia, a flydubai também amplia sua atuação no Sudeste Asiático, com destinos como Langkawi e Penang, na Malásia.

O CEO da flydubai, Ghaith Al Ghaith, destacou o lançamento. "Esta adição reflete o nosso compromisso contínuo em oferecer aos nossos passageiros mais opções de viagem. À medida que a procura por viagens continua a recuperar, nos mantemos confiantes na resiliência do setor do turismo. O novo serviço nos permite disponibilizar capacidade onde é necessária, ao mesmo tempo que reforça os fluxos de viagens e comércio entre os Emirados Árabes Unidos e os principais mercados”, afirmou.

O vice-presidente sênior de operações comerciais da flydubai, Sudhir Sreedharan, declarou que Bangcoc segue como destino relevante para viagens de lazer e negócios. “Com a introdução de voos diários, ampliamos a flexibilidade e a conveniência, especialmente durante o pico do verão. Esperamos forte demanda e avaliamos aumentar a frequência conforme o crescimento do tráfego”, disse.

O novo serviço foi planejado para atender ao aumento da demanda durante o verão, com horários que facilitam as viagens entre Dubai e Bangcoc. A expansão reforça o papel da flydubai na conexão de mercados ainda pouco atendidos e na facilitação do fluxo de passageiros em sua rede em crescimento.