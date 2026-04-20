Corredores multimodais ganham espaço com reconfiguração das cadeias de suprimento, diz DP World

DUBAI, 20 de abril de 2026 (WAM) — A DP World afirmou que segue apoiando clientes para garantir o fluxo eficiente de mercadorias ao integrar redes marítimas, ferroviárias e rodoviárias, cada vez mais essenciais para a resiliência das cadeias de suprimento.

Em novo relatório, intitulado “Uma oportunidade de US$ 60,7 bilhões: transporte multimodal e o futuro do comércio global”, a empresa analisa como redes de transporte integradas estão redefinindo o movimento de cargas em mercados regionais e globais.

Diante de incertezas geopolíticas, congestionamentos portuários e pressões relacionadas ao clima, a capacidade de movimentar mercadorias de forma integrada entre diferentes modais se torna uma vantagem competitiva crescente.

Projeções do setor indicam que o mercado global de transporte multimodal deve alcançar cerca de US$ 160 bilhões até 2032, representando uma oportunidade de crescimento de US$ 60,7 bilhões, impulsionada pela demanda por cadeias logísticas mais ágeis, visíveis e confiáveis.

Esse modelo inclui serviços marítimos costeiros e de alimentação (feeder), que conectam portos regionais, além de soluções ferroviárias e rodoviárias que levam a carga ao interior, permitindo uma logística mais integrada de ponta a ponta ao longo dos principais corredores comerciais.

Segundo a DP World, esse movimento já está em operação em sua rede global. Por meio da divisão Marine Services, a empresa conecta mais de 200 portos e apoia mais de 23 mil viagens anuais, enquanto a área de Shipping Solutions movimenta cerca de seis milhões de TEUs, base da conectividade marítima que sustenta o comércio global.

Esses serviços estão cada vez mais integrados a operações logísticas terrestres, incluindo transporte ferroviário e rodoviário, permitindo maior eficiência no deslocamento de cargas.

A abordagem baseada em corredores ganha importância à medida que as cadeias de suprimento evoluem de modelos lineares para redes regionais mais conectadas.

Com padrões comerciais cada vez mais influenciados por resiliência, regionalização e rapidez, empresas demandam sistemas de transporte capazes de operar em múltiplos modais com confiabilidade e visibilidade do início ao destino.

A DP World afirmou que vem fortalecendo a integração entre portos, serviços marítimos e logística terrestre para oferecer soluções mais coordenadas, incluindo a ampliação da conectividade costeira, a melhoria do acesso ao interior por meio de integração ferroviária e rodoviária e maior coordenação ao longo de toda a jornada da carga.

O diretor global de operações de serviços marítimos da DP World, Ganesh Raj, afirmou que a integração entre portos, transporte marítimo, ferrovias e rodovias se torna essencial diante das crescentes interrupções nas cadeias de suprimento. “A empresa busca garantir confiabilidade e eficiência ao permitir fluxos de carga mais flexíveis e conectados nesses corredores”, disse.