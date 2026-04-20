Emirados Árabes Unidos enviam 100 toneladas de alimentos a Gaza por ponte aérea humanitária

AL ARISH, 20 de abril de 2026 (WAM) — Um avião de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos, com 100 toneladas de alimentos, chegou à cidade egípcia de Al Arish como parte da “Ponte Aérea Humaid”, no âmbito da operação “Chivalrous Knight 3”, destinada a apoiar a população da Faixa de Gaza.

A carga inclui 3.978 cestas de alimentos preparadas segundo padrões humanitários, com o objetivo de atender necessidades básicas e reforçar a segurança alimentar de famílias afetadas pelas condições no território.

A equipe humanitária dos Emirados em Al Arish recebeu o carregamento, que foi transportado e armazenado no centro logístico do país na cidade, em preparação para envio a Gaza por meio de mecanismos aprovados, com foco na rápida distribuição aos beneficiários.

A chegada da aeronave dá continuidade aos esforços de assistência dos Emirados e ao compromisso de fornecer apoio humanitário para aliviar a situação da população palestina e garantir o acesso a itens essenciais no contexto atual.

A operação mantém suas ações por via aérea, terrestre e marítima, com o envio de alimentos, suprimentos médicos e ajuda emergencial à Faixa de Gaza, refletindo a atuação contínua dos Emirados em iniciativas humanitárias e de solidariedade em momentos de crise.