Departamento de Segurança do Estado dos Emirados anuncia desarticulação de organização terrorista

ABU DHABI, 20 de abril de 2026 (WAM) — O Departamento de Segurança do Estado dos Emirados Árabes Unidos (SSD, na sigla em inglês) anunciou o desmantelamento de uma organização terrorista e a prisão de seus integrantes por envolvimento em atividades clandestinas destinadas a minar a unidade nacional e desestabilizar o país, incluindo planos para realizar operações terroristas e de sabotagem em território emiradense.

As investigações indicaram vínculos entre a organização e a ideologia iraniana do “Wilayat al-Faqih”.

Segundo as autoridades, os integrantes adotaram ideologias extremistas de caráter terrorista que ameaçam a segurança interna e atuaram no recrutamento e mobilização por meio de reuniões secretas, em coordenação com entidades externas, com o objetivo de acessar locais sensíveis.

As apurações também apontaram que o grupo realizou encontros clandestinos dentro e fora do país com elementos terroristas e organizações consideradas suspeitas, com a finalidade de difundir ideias enganosas entre jovens emiradenses, recrutá-los em apoio a agendas externas, incitar oposição à política externa e às medidas internas dos Emirados e projetar uma imagem negativa do país. O grupo ainda arrecadou recursos por meios não oficiais e os transferiu a entidades externas suspeitas.

As acusações contra os integrantes incluem a criação de organização secreta, gestão de suas atividades no país, juramento de lealdade a partes externas e tentativa de enfraquecer a unidade nacional e a paz social.

O Departamento de Segurança do Estado reafirmou o compromisso de enfrentar qualquer ameaça à segurança pública e pediu a cidadãos e residentes que informem atividades suspeitas por meio dos canais oficiais, como forma de reforçar a segurança e a estabilidade no país.