Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe primeiro-ministro da Albânia

ABU DHABI, 20 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, em visita de trabalho ao país.

As autoridades discutiram formas de ampliar as relações bilaterais em áreas prioritárias, como economia, comércio, energia renovável e tecnologia, com foco em benefícios mútuos.

Os dois reafirmaram o compromisso de fortalecer as relações bilaterais, que seguem avançando, e de ampliar parcerias para impulsionar crescimento econômico duradouro, atendendo às aspirações dos dois povos por progresso e prosperidade.

A reunião também abordou desdobramentos regionais e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade, além de efeitos sobre a segurança marítima e a economia global.

Os dois lados discutiram os ataques iranianos, descritos como terroristas, contra civis e infraestruturas civis nos Emirados e em outros países da região. Rama reiterou a condenação da Albânia, afirmando que as ações violam o direito internacional e comprometem a estabilidade regional.

O xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos Mártires, além de ministros, autoridades e a delegação que acompanha o premiê albanês, participaram da reunião.