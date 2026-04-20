Ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e da Finlândia discutem relações bilaterais e situação regional por telefone

ABU DHABI, 20 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu por telefone com a ministra das Relações Exteriores da Finlândia, Elina Valtonen, os desdobramentos regionais após os ataques com mísseis iranianos contra os Emirados e outros países.

As autoridades analisaram o anúncio recente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irã, além de formas de reforçar os esforços internacionais para promover segurança e paz sustentável na região.

Abdullah bin Zayed e Elina Valtonen também discutiram temas de interesse comum nas relações bilaterais entre os países.