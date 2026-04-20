Ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e do Canadá discutem situação regional por telefone

ABU DHABI, 20 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu os desdobramentos regionais com a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, após os ataques com mísseis iranianos contra o país e outras nações.

As autoridades analisaram ainda o anúncio recente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irã e destacaram a importância de reforçar a cooperação internacional para promover a paz sustentável e preservar a segurança regional e global.

Abdullah bin Zayed e Anita Anand também trataram das relações bilaterais e de formas de ampliar a cooperação em apoio às prioridades de desenvolvimento dos dois países.