Bahrein condena plano terrorista para desestabilizar os Emirados Árabes Unidos

MANAMA, 20 de abril de 2026 (WAM) — O Bahrein condenou um plano terrorista e de sabotagem destinado a minar a segurança, a estabilidade e a coesão social dos Emirados Árabes Unidos.

Em comunicado divulgado pela Bahrain News Agency (BNA, na sigla em inglês), o Ministério das Relações Exteriores elogiou a atuação das autoridades de segurança e inteligência dos Emirados na desarticulação de uma célula terrorista ligada ao Irã, na prisão de seus integrantes e na neutralização de seus objetivos.

O ministério reafirmou a plena solidariedade do Bahrein com os Emirados e destacou o apoio a todas as medidas adotadas para proteger a soberania do país e combater terrorismo, extremismo e interferências externas. O governo também reiterou o compromisso com a segurança, a estabilidade e a prosperidade dos Emirados, com base nos laços estreitos entre os dois países.