Jordânia condena plano terrorista contra os Emirados Árabes Unidos

AMÃ, 20 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério das Relações Exteriores e dos Expatriados da Jordânia condenou um plano terrorista destinado a minar a unidade nacional e a estabilidade dos Emirados Árabes Unidos, classificando-o como uma tentativa inaceitável de ameaçar a segurança do país.

Em comunicado divulgado pela agência Petra, o ministério reiterou a rejeição ao plano e expressou plena solidariedade aos Emirados, além de apoio a todas as medidas adotadas para preservar a soberania, a segurança e a estabilidade, bem como o bem-estar de cidadãos e residentes.

O governo jordaniano reafirmou ainda a rejeição a todas as formas de violência e terrorismo que busquem desestabilizar a segurança e a estabilidade.