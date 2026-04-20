Kuwait elogia atuação das autoridades dos Emirados contra plano terrorista

KUWAIT, 20 de abril de 2026 (WAM) — O Kuwait elogiou a atuação e a vigilância das autoridades de segurança dos Emirados Árabes Unidos na desarticulação de uma organização terrorista e na prisão de seus integrantes, envolvidos em atividades destinadas a minar a unidade nacional e desestabilizar o país.

Em comunicado divulgado pela Kuwait News Agency (KUNA), o Ministério das Relações Exteriores do Kuwait reiterou a rejeição total a todas as formas de terrorismo e extremismo e condenou qualquer apoio ou envolvimento nesse tipo de ação. Reafirmou também sua plena solidariedade com os Emirados e apoio às medidas adotadas para preservar a segurança, a estabilidade e a soberania do país.