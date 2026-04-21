Centro Financeiro Internacional de Dubai quer se tornar o primeiro centro financeiro nativo em IA do mundo

DUBAI, 21 de abril de 2026 (WAM) — O Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC, na sigla em inglês) anunciou que pretende se tornar o primeiro centro financeiro do mundo concebido como “nativo em inteligência artificial”, com a tecnologia integrada desde a base em marcos legais, ambiente de negócios, formação de talentos, infraestrutura do ecossistema e estrutura urbana.

Enquanto outros centros financeiros globais ainda testam o uso de inteligência artificial, o DIFC adota abordagem diferente. Como parte dessa estratégia, o DIFC passará a atuar como uma jurisdição e destino nativo em inteligência artificial, com a tecnologia integrada a marcos legais e regulatórios, operações empresariais, formação de talentos, infraestrutura do ecossistema e ao ambiente físico do distrito. Em vez de testar a IA de forma pontual, o centro pretende incorporá-la ao núcleo de seu sistema operacional.

O processo teve início em 2023, com o lançamento de uma estratégia de inteligência artificial de cinco anos. Desde então, o DIFC estabeleceu políticas de governança de dados e incluiu a inteligência artificial como o Regulamento 10 na Lei de Proteção de Dados do centro, além de utilizar a tecnologia em áreas como conformidade e gestão de relacionamento com clientes.

Segundo o DIFC, a iniciativa posiciona o centro como potencial referência global no uso de inteligência artificial no setor financeiro. O programa deve gerar US$ 3,5 bilhões (12,9 bilhões de dirhams) em benefícios econômicos e criar cerca de 25 mil empregos.

O centro também destaca vantagem na velocidade de implementação, por estar menos limitado por sistemas e regulações que afetam outros polos financeiros tradicionais.

A atuação integrada em diferentes setores e a diversidade de serviços oferecidos aos clientes devem consolidar o DIFC como referência em inteligência artificial entre os principais centros financeiros globais.

O DIFC também fornecerá às instituições financeiras acesso a ferramentas avançadas de inteligência artificial para apoiar suas operações. O centro pretende ainda exportar soluções de governança em IA e profissionais qualificados para o Sul Global, além de integrar inteligência artificial física — como robótica, mobilidade autônoma e gêmeos digitais — às leis e regulações financeiras. A proposta inclui a criação do primeiro campus completo de IA voltado ao setor financeiro, reunindo regulação, formação, capacidade computacional e aplicações físicas.

Essa Kazim afirmou que a transformação do DIFC marca um avanço estratégico para Dubai como centro global do futuro das finanças. "À medida que a inteligência artificial redefine o cenário financeiro internacional, essa iniciativa reforça o papel de Dubai na definição de novos padrões de inovação, confiança e competitividade. Em linha com a Agenda Econômica de Dubai D33, reafirma nosso compromisso com a construção de uma economia resiliente e voltada ao futuro, posicionando o emirado na vanguarda da adoção responsável de IA nos serviços financeiros.”

Arif Amiri, CEO da DIFC Authority, afirmou que o centro deixará de tratar a inteligência artificial como ferramenta marginal para integrá-la ao núcleo de suas operações. “Não se trata de testar a IA nas margens, mas de incorporá-la aos marcos legais, sistemas regulatórios, desenvolvimento de talentos e infraestrutura física. Com isso, o DIFC estabelecerá um padrão global de governança em IA e inovação responsável, ao mesmo tempo em que gera impacto concreto, incluindo US$ 3,5 bilhões (12,9 bilhões de dirhams) em valor econômico e a criação de 25 mil empregos", afirmou.

No âmbito regulatório, o DIFC pretende estabelecer estruturas de ética e governança que contemplem não apenas atividades humanas, mas também agentes de inteligência artificial e sistemas robóticos, reforçando sua posição na vanguarda da inovação responsável.

Nas operações empresariais, a inteligência artificial será integrada a fluxos de trabalho, sistemas de conformidade e serviços financeiros, criando ecossistemas mais automatizados, inteligentes e confiáveis.

O centro também busca se tornar o principal destino global para empresas de IA aplicada às finanças, superando outros grandes centros em densidade de startups, volume de capital de risco e criação de unicórnios.

Para formar talentos, o DIFC desenvolverá capacidades voltadas à integração entre humanos, inteligência artificial e robótica, por meio de programas executivos, formação regulatória e certificações técnicas.

A infraestrutura do ecossistema será ampliada com hubs, aceleradoras, plataformas de investimento e parcerias estratégicas, incluindo programas de capacitação em IA para profissionais locais e internacionais.

Funcionários da Autoridade do DIFC já utilizam agentes especializados de inteligência artificial, com expansão prevista para aumentar produtividade, governança, tomada de decisão e qualidade dos serviços.

Até 2030, parte significativa da infraestrutura física do centro contará com edifícios inteligentes, mobilidade autônoma, robótica de serviços, gêmeos digitais e sistemas urbanos conectados, formando um distrito integrado e orientado por dados. Inicialmente, milhares de sensores serão instalados para sustentar esse sistema.

Paralelamente, ganhos de eficiência com o uso de IA devem reduzir o consumo de energia, enquanto atividades de manutenção e segurança passarão a ser parcialmente realizadas por robôs.

A liderança de Dubai em inovação, a infraestrutura digital avançada, a flexibilidade regulatória e a conectividade global sustentam essa transformação. O DIFC já atua como principal hub financeiro para Oriente Médio, África e Sul da Ásia, reunindo milhares de empresas e um amplo ecossistema de bancos, gestoras de ativos, fintechs e prestadores de serviços.

Ao alinhar sua estratégia à agenda de inteligência artificial de Dubai e às metas nacionais dos Emirados, o DIFC pretende acelerar a conversão de pesquisa em regulação, inovação em aplicação prática e políticas em infraestrutura.

O compromisso com o fortalecimento de Dubai como polo global de IA também será evidenciado pelo Dubai AI Festival, que deve reunir mais de 20 mil participantes de mais de 100 países. O evento será realizado no Dubai World Trade Centre (DWTC) nos dias 26 e 27 de outubro de 2026.