Centro Nacional de Meteorologia prevê chuva nos Emirados Árabes Unidos até 23 de abril

ABU DHABI, 21 de abril de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) informou que os Emirados Árabes Unidos terão instabilidade no tempo de terça-feira (21/04) até 23 de abril, com a passagem de nuvens vindas do oeste em intervalos. Há previsão de chuva — em geral fraca — sobre ilhas e áreas costeiras e do leste, podendo ser moderada em regiões montanhosas.

O NCM informou que os ventos serão de nordeste a noroeste, de fracos a moderados, com períodos de intensificação, especialmente no oeste, podendo provocar poeira e areia. As temperaturas devem registrar leve queda, principalmente no litoral.

O mar ficará de pouco agitado a moderado, podendo ficar agitado em alguns momentos no oeste do Golfo Arábico, enquanto no mar de Omã deve permanecer calmo.