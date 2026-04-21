Ministro das Relações Exteriores do Kuwait condena plano terrorista contra Emirados em ligação com Abdullah bin Zayed

ABU DHABI, 21 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu ligação do ministro das Relações Exteriores do Kuwait, xeique Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah.

Durante a conversa, Al-Sabah condenou o plano terrorista que visava minar a unidade nacional e a estabilidade dos Emirados e reafirmou a plena solidariedade de seu país, além do apoio a todas as medidas adotadas para proteger a segurança, a estabilidade e a soberania.

Abdullah bin Zayed agradeceu o apoio do Kuwait e destacou os laços históricos e fraternos entre os dois países. Afirmou também que os Emirados adotam uma posição firme e intransigente no combate ao terrorismo e ao extremismo em todas as suas formas e manifestações, rejeitando categoricamente qualquer tentativa de ameaçar a segurança, a estabilidade ou a soberania dos Estados.

O chanceler dos Emirados destacou ainda a importância de reforçar a cooperação internacional e a ação multilateral para erradicar as raízes do terrorismo, eliminar suas fontes e fortalecer a segurança e a estabilidade nos níveis regional e internacional. Lembrou que o terrorismo e o extremismo não têm religião nem seita, mas representam um desvio perigoso dos valores humanos que sustentam sociedades prósperas. Concluiu ressaltando que os Emirados Árabes Unidos continuarão a ser um modelo global de tolerância, convivência e diversidade cultural, reunindo mais de 200 nacionalidades em ambiente seguro.

A ligação também abordou os desdobramentos regionais e os esforços para reforçar a paz e a segurança internacionais.