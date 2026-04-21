Mauritânia elogia atuação dos Emirados contra célula terrorista e reafirma solidariedade

NOUAKCHOTT, 21 de abril de 2026 (WAM) — A Mauritânia elogiou as medidas de segurança adotadas pelos Emirados Árabes Unidos que levaram à desarticulação de uma célula terrorista e à prisão de seus integrantes.

O Ministério das Relações Exteriores, Cooperação Africana e Mauritanos no Exterior afirmou, em comunicado divulgado pela agência oficial do país, que a Mauritânia expressa plena solidariedade aos Emirados na proteção de sua segurança e estabilidade.

O governo também destacou a vigilância e a eficiência das autoridades de segurança emiradenses e reiterou o apoio ao país na preservação da segurança e da estabilidade.

A Mauritânia reafirmou ainda a rejeição a todas as formas de terrorismo e o apoio a esforços voltados ao seu combate e ao fortalecimento da segurança na região.