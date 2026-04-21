Arábia Saudita condena plano terrorista contra os Emirados Árabes Unidos

RIAD, 21 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita condenou o plano terrorista que visava a unidade nacional e a estabilidade dos Emirados Árabes Unidos e elogiou a atuação das autoridades de segurança do país na desarticulação da célula, na prisão de seus integrantes e na neutralização de seus planos.

Em comunicado divulgado pela Saudi Press Agency (SPA, na sigla em inglês), o ministério reafirmou a plena solidariedade saudita com os Emirados e o apoio a todas as medidas adotadas para preservar a segurança e a estabilidade, além de combater o extremismo e o terrorismo em todas as suas formas.