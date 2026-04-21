Conselho de Desenvolvimento Ministerial analisa implementação de programas e iniciativas do governo

ABU DHABI, 21 de abril de 2026 (WAM) — O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, presidiu reunião do Conselho de Desenvolvimento Ministerial em Abu Dhabi.

O conselho analisou o andamento da implementação de programas e iniciativas governamentais e discutiu propostas para aumentar a eficiência em diferentes setores.

A agenda incluiu debates sobre estudos e estratégias nas áreas de indústria, economia e comércio exterior, além de novas políticas para o setor de serviços públicos, governança de projetos digitais do governo, regulação de serviços postais nos Emirados Árabes Unidos e adoção de práticas avançadas em sustentabilidade ambiental.

Os participantes também avaliaram propostas de decisões regulatórias nas áreas de saúde e profissões de saúde, estatuto pessoal e serviços prestados pela Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança de Portos.

No campo da gestão governamental, o conselho analisou o progresso e os resultados da execução de estratégias e iniciativas públicas, além de relatórios sobre a atuação de conselhos e comitês federais em 2025, incluindo o Conselho de Infraestrutura e Habitação dos Emirados, o Conselho de Desenvolvimento Industrial e o Comitê Nacional de Segurança Alimentar.

A reunião também discutiu recomendações do Conselho Nacional Federal sobre a política governamental para inteligência artificial e sobre a estratégia para garantir a segurança nacional nas indústrias farmacêutica e de insumos médicos.