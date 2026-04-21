Presidente do Egito reitera condenação às agressões iranianas injustificadas contra países árabes do Golfo

CAIRO, 21 de abril de 2026 (WAM) — O Egito reiterou a rejeição e condenação às agressões iranianas, descritas como injustificadas, contra países árabes do Golfo e outras nações da região.

“Reafirmo nosso pleno apoio à segurança de nossos Estados árabes irmãos, pois ela constitui parte inseparável da segurança nacional do Egito”, disse o presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, durante reunião com o presidente da Finlândia, Alexander Stubb.

O líder egípcio enfatizou a necessidade de coordenação contínua entre os diversos parceiros para alcançar a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

“Nesse contexto, reitero que o Egito acolhe a atual trégua, que representa um desenvolvimento positivo para conter a escalada e promover um ambiente propício à calma desejada. Destacamos a necessidade de aproveitar essa oportunidade para priorizar o caminho diplomático”, completou.

Durante a reunião, os dois líderes discutiram formas de fortalecer as relações bilaterais nas áreas política, econômica e comercial, além de oportunidades de cooperação em diversos setores vitais, bem como questões regionais e internacionais.