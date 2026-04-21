Ministro dos Emirados Árabes Unidos participa do Fórum Internacional de Dacar sobre Paz e Segurança no Senegal

DACAR, 21 de abril de 2026 (WAM) — O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, participou do Fórum Internacional de Dacar sobre Paz e Segurança, realizado na capital do Senegal.

O fórum reuniu líderes, autoridades e especialistas internacionais para discutir temas relacionados à segurança e à estabilidade no continente africano. O evento se consolida como uma das principais plataformas internacionais para abordar desafios atuais de segurança na África e explorar formas de fortalecer a estabilidade e apoiar o desenvolvimento sustentável diante de dinâmicas regionais e globais em rápida transformação.

À margem do fórum, Shakhboot reuniu-se com o primeiro-ministro do Senegal, Ousmane Sonko, para discutir o fortalecimento das relações bilaterais, a ampliação da cooperação e trocar opiniões sobre temas regionais e internacionais de interesse comum.

Ao participar do encontro, os Emirados Árabes Unidos reafirmam o compromisso com a promoção da paz e da segurança na África e com a cooperação com parceiros regionais e internacionais para impulsionar a estabilidade e o desenvolvimento sustentável no continente.