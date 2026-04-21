Príncipe herdeiro de Dubai revisa operações do Aeroporto Internacional de Dubai e da Emirates

DUBAI, 21 de abril de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e presidente do Conselho Executivo de Dubai, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, afirmou que o setor de aviação do emirado, sob as diretrizes do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, continua a desempenhar um papel vital na conexão de mercados globais, no apoio à economia mundial por meio do transporte eficiente de passageiros e cargas e na definição de seu futuro.

Hamdan elogiou o desempenho das equipes do Aeroporto Internacional de Dubai, sob a liderança do xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, presidente da Dubai Airports e presidente-executivo da Emirates Airline and Group.

Acompanhado de Ahmed bin Saeed, o príncipe herdeiro revisou as operações do aeroporto, incluindo os serviços de passageiros da Emirates. Também visitou o centro de operações da Polícia de Dubai, onde recebeu informações sobre as ações de segurança no aeroporto e o uso de serviços inteligentes para reforçar a segurança dos passageiros.

Hamdan também recebeu informações sobre atualizações contínuas em tecnologias inteligentes destinadas a aumentar a eficiência, garantir o fluxo contínuo de passageiros, agilizar os procedimentos de viagem e melhorar o conforto dos passageiros

“Tenho orgulho das equipes da Dubai Airports, da Emirates e da flydubai. Nosso ecossistema de aviação de classe mundial continua a manter operações tranquilas e eficientes em meio a condições em constante evolução, garantindo a segurança e refletindo a resiliência e o preparo dos sistemas de Dubai”, afirmou.

Hamdan bin Mohammed declarou que a Dubai Airports, entidade responsável pelos aeroportos no emirado, mantém papel central no crescimento sustentável da cidade e de sua posição como ponte entre mercados globais. "À medida que avançamos, a Dubai Airports seguirá ampliando seus planos de expansão em linha com nossa visão de moldar o futuro da aviação global, impulsionada por um foco constante em inovação e excelência. Continuamos a investir em infraestrutura avançada e talentos para reforçar a posição de Dubai como porta de entrada global que conecta pessoas, mercados e oportunidades em todo o mundo”, acrescentou a autoridade.

O príncipe herdeiro também revisou as operações da Emirates e elogiou o trabalho das equipes, destacando o papel estratégico da companhia, sob a liderança de Ahmed bin Saeed Al Maktoum, na conexão de Dubai ao mundo. Hamdan ressaltou que a Emirates contribui para consolidar o emirado como um dos principais hubs globais de aviação, com uma rede que abrange 123 destinos em 65 países. Também elogiou o profissionalismo e o comprometimento de pilotos e tripulações, destacando a manutenção dos padrões de qualidade associados à companhia.

O príncipe herdeiro recebeu ainda informações sobre o Centro de Controle de Operações de Rede da Emirates, considerado o núcleo das operações da empresa, e suas recentes atualizações.

O centro conta com inteligência artificial, sistemas de visão computacional de alta precisão e mapeamento geoespacial em tempo real, permitindo monitorar voos, condições meteorológicas e eventos globais de forma antecipada. Isso possibilita respostas rápidas, gestão eficiente das operações, pontualidade em chegadas e partidas e maior integração nas operações de carga e logística.

Hamdan esteve acompanhado pelo comandante-geral da Polícia de Dubai, tenente-general Abdulla Khalifa Al Marri; pelo diretor-geral do Departamento de Economia e Turismo de Dubai, Helal Saeed Almarri; pelo diretor-geral da Direção Geral de Identidade e Assuntos de Estrangeiros de Dubai, tenente-general Mohammed Ahmed Al Marri; e pelo vice-presidente do Departamento de Segurança do Estado de Dubai, tenente-general Awad Hader Al Muhairi.

O Aeroporto Internacional de Dubai registrou desempenho recorde em 2025, com mais de 95 milhões de passageiros, mantendo-se como o aeroporto internacional mais movimentado do mundo pelo 12º ano consecutivo. O total de voos chegou a 454.800, alta de 3,3% na comparação anual, refletindo a expansão contínua da rede e da capacidade ao longo do ano.