Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e de Serra Leoa se reúnem para discutir relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 21 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o presidente de Serra Leoa, Julius Maada Bio, que faz visita de trabalho ao país.

Os dois líderes discutiram formas de ampliar as relações bilaterais em áreas prioritárias, como economia, comércio, investimentos, energia renovável e sustentabilidade, no contexto do Acordo de Parceria Econômica Abrangente assinado em fevereiro.

As autoridades reafirmaram o compromisso de avançar na implementação do acordo, considerado base para ampliar a cooperação e aproveitar oportunidades que impulsionem o desenvolvimento e atendam às aspirações de ambos os países.

A reunião também abordou os desdobramentos no Oriente Médio e seus impactos sobre a paz e a segurança regional e internacional, além de efeitos sobre a segurança marítima e a economia global.

O presidente de Serra Leoa reiterou a condenação aos ataques iranianos, descritos como terroristas, contra civis e infraestruturas civis nos Emirados e em outros países da região, afirmando que violam a soberania e o direito internacional e comprometem a estabilidade.

O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; o presidente do Conselho Nacional Federal, Saqr Ghobash; o xeique Saif bin Mohammed Al Nahyan; o xeique Suroor bin Mohammed Al Nahyan; o presidente da Fundação Zayed para o Bem, xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan; o tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; o presidente do conselho da Autoridade Zayed para Pessoas com Deficiência, xeique Khaled bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados, xeique Sultan bin Hamdan Al Nahyan; o ministro da Tolerância e Convivência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; além de outros xeiques, ministros e autoridades, participaram da reunião.