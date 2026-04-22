Abu Dhabi inspeciona mais de 480 escolas e creches para reforçar preparação para emergências

ABU DHABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — Autoridades de Abu Dhabi realizaram inspeções em mais de 480 escolas e creches para avaliar a prontidão para emergências e reforçar os padrões de segurança no setor educacional.

A iniciativa foi conduzida de forma coordenada pelo Centro de Gestão de Emergências, Crises e Desastres de Abu Dhabi (ADCMC, na sigla em inglês), pelo Departamento de Educação e Conhecimento de Abu Dhabi (ADEK) e pela Autoridade de Defesa Civil de Abu Dhabi (ADCDA).

As inspeções tiveram como objetivo avaliar o nível de preparação e fortalecer medidas de segurança e prevenção nas instituições vinculadas ao ADEK.

As equipes analisaram planos de evacuação, sistemas de alerta precoce e a prontidão das equipes de resposta, além de realizar exercícios práticos para testar a conformidade e o conhecimento dos profissionais sobre os procedimentos de segurança.

O subsecretário do ADEK, Mubarak Hamad Al Mheiri, afirmou que a segurança de estudantes e profissionais da educação é prioridade. “Em estreita coordenação com as autoridades competentes, estamos reforçando a preparação de escolas e creches por meio de protocolos claros, inspeções contínuas e uma abordagem proativa. Isso garante que as instituições estejam plenamente preparadas, com medidas de resposta estabelecidas, e que os pais possam ter confiança de que os mais altos padrões de segurança são mantidos de forma consistente”, disse.

O diretor-geral da Autoridade de Defesa Civil de Abu Dhabi, brigadeiro Salem Abdullah Bin Barak Al Dhaheri, afirmou que as visitas de campo fazem parte de um sistema integrado para transformar a preparação em resultados mensuráveis, por meio de testes de planos de evacuação, eficiência dos sistemas e capacidade de resposta.

Segundo ele, o monitoramento contínuo e a simulação de cenários reais permitem identificar falhas e aprimorar a eficiência das respostas, reforçando a proteção de estudantes e profissionais e promovendo uma cultura de prevenção.

O diretor-geral do Centro de Gestão de Emergências, Crises e Desastres de Abu Dhabi, Matar Saeed Al Nuaimi, afirmou que o setor educacional ocupa papel central na estratégia de preparação do emirado, com ações contínuas de coordenação e inspeção para fortalecer a capacidade de resposta a riscos potenciais.

As iniciativas integram um modelo operacional coordenado pelo centro em parceria com instituições estratégicas, com foco em avançar além da conformidade formal e alcançar níveis concretos e mensuráveis de preparação, por meio de avaliações rigorosas e maior integração entre os órgãos envolvidos.