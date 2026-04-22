Ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e da Holanda discutem relações bilaterais e cenário regional

ABU DHABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu o ministro das Relações Exteriores da Holanda, Tom Berendsen.

As autoridades discutiram a situação na região e as graves consequências dos ataques com mísseis iranianos não provocados e classificados como terroristas, que atingiram os Emirados Árabes Unidos e outros países da região. Também abordaram os impactos desses ataques sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional, além de seus efeitos sobre a segurança marítima, o fornecimento de energia e a economia global.

Tom Berendsen reafirmou a solidariedade de seu país aos Emirados na adoção de todas as medidas necessárias para proteger sua soberania, preservar sua segurança e integridade territorial e garantir a proteção de cidadãos, residentes e visitantes.

Por sua vez, Abdullah bin Zayed destacou a importância da visita, afirmando que ela reflete a profundidade das relações entre os dois países e a solidariedade da Holanda após o ataque iraniano.

Os ministros também analisaram os desdobramentos regionais recentes, incluindo o anúncio de um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, e ressaltaram a importância de reforçar os esforços internacionais para consolidar a segurança, a estabilidade e a paz na região.

As autoridades discutiram ainda temas de interesse comum relacionados às relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação em diversos setores.

A ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh e o ministro assistente das Relações Exteriores para Ciência e Tecnologia Avançadas, Omran Sharaf, participaram da reunião.