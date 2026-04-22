Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ministro da Defesa da Itália

ABU DHABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto.

Durante o encontro, o ministro transmitiu ao presidente as saudações da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e votos de segurança e prosperidade aos Emirados.

A reunião abordou a cooperação entre os dois países e formas de ampliar a colaboração nas áreas de defesa e segurança.

As autoridades também discutiram os desdobramentos no Oriente Médio e seus impactos sobre a estabilidade regional e internacional, além de efeitos sobre a segurança marítima. Guido Crosetto reiterou a condenação da Itália aos ataques iranianos, descritos como terroristas, contra os Emirados e outros países da região, afirmando que violam a soberania e o direito internacional e comprometem a estabilidade.

O vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o ministro de Estado para Assuntos de Defesa, Mohamed bin Mubarak Al Mazrouei; além de outras autoridades, participaram da reunião.