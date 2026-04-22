Representante do governante na região de Al Dhafra recebe delegação do AD Ports Group e analisa avanços em infraestrutura marítima

AL DHAFRA, 22 de abril de 2026 (WAM) — O representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma delegação do AD Ports Group, liderada pelo diretor-geral e presidente-executivo do grupo, capitão Mohamed Juma Al Shamisi.

Durante o encontro, o xeique Hamdan foi informado sobre os avanços mais recentes nos projetos de infraestrutura marítima na região de Al Dhafra.

A delegação apresentou o progresso de 12 projetos em execução pelo grupo, voltados à expansão e modernização das instalações marítimas e ao aumento da capacidade de visitantes, em apoio ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida na região.

“Os projetos de desenvolvimento em andamento em Al Dhafra contam com o apoio e o acompanhamento próximo do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, cujo compromisso contínuo com o desenvolvimento abrangente e sustentável em todo o país reflete sua dedicação em atender às aspirações dos cidadãos e promover a qualidade de vida”, afirmou Hamdan bin Zayed.

A reunião também abordou os esforços do AD Ports Group para utilizar sua rede logística integrada a fim de reforçar a resiliência do comércio e apoiar cadeias de suprimento regionais, em linha com os objetivos econômicos e de sustentabilidade dos Emirados Árabes Unidos.

Mohamed Juma Al Shamisi agradeceu o apoio e o acompanhamento contínuo do xeique Hamdan bin Zayed aos projetos de desenvolvimento, destacando que as iniciativas atendem às necessidades da comunidade local e fortalecem a posição de Al Dhafra como destino marítimo emergente.

Hamdan também recebeu informações sobre as contribuições do Al Mir Group e do Serh Group para o desenvolvimento do ecossistema marítimo e o aumento de sua eficiência.

O xeique Yas bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan; o xeique Rashid bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan; o subsecretário da Corte do Representante do Governante na região de Al Dhafra, Nasser Mohammed Al Mansoori; o assessor do Representante do Governante na região de Al Dhafra, Essa Hamad Boushahab; além de outras autoridades, participaram da reunião.