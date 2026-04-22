Mansour bin Zayed e Hazza bin Zayed acompanham a abertura da 2ª Conferência e Exposição de Agricultura dos Emirados

AL AIN, 22 de abril de 2026 (WAM) — O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, e o representante do governante na região de Al Ain, xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan, acompanharam a abertura da segunda edição da Conferência e Exposição de Agricultura dos Emirados (EACE, na sigla em inglês) 2026, em Al Ain de 22 a 26 de abril.

Durante a visita, as autoridades percorreram os pavilhões da exposição, onde conheceram os avanços mais recentes na agricultura moderna voltados ao aumento da eficiência da produção agrícola local.

A visita incluiu plataformas de empresas nacionais que apresentaram soluções inovadoras para enfrentar desafios climáticos em ambientes desérticos, além de companhias especializadas em indústrias alimentícias avançadas. As iniciativas refletem os esforços do país para estabelecer um modelo agrícola resiliente e adaptável às mudanças ambientais, contribuindo para o fortalecimento da segurança alimentar.

As autoridades também visitaram áreas dedicadas a universidades e startups, onde conheceram projetos voltados à capacitação de jovens e à promoção da inovação no setor agrícola, além da Zona do Setor Privado e da Zona de Entidades Governamentais, que apresentaram iniciativas e legislações de apoio aos agricultores e ao desenvolvimento do setor.

A visita incluiu ainda o “Mercado dos Agricultores”, que reúne produtos agrícolas locais, mel de apicultores e diversos itens derivados de tâmaras cultivadas no país.

Pela primeira vez no evento, dois pavilhões foram dedicados a agricultoras emiradenses e jovens agricultores dentro do Mercado dos Agricultores, além de uma tenda para criadores de gado com as melhores raças, e plataformas dedicadas à riqueza marinha, também apresentadas pela primeira vez.

O xeique Mansour bin Zayed afirmou que o setor agrícola nos Emirados Árabes Unidos passa por um desenvolvimento qualitativo impulsionado pela visão da liderança do país, que coloca a segurança alimentar entre suas principais prioridades. Ele destacou que a adoção de tecnologias agrícolas modernas e o fortalecimento da inovação contribuem para aumentar a eficiência da produção e alcançar a sustentabilidade.

O xeique Mansour acrescentou que o apoio e a capacitação dos agricultores são pilares fundamentais para o desenvolvimento do sistema agrícola nacional, por meio da criação de um ambiente que fortaleça a competitividade dos produtos locais nos mercados regionais e internacionais. Afirmou ainda que a ampla participação na conferência reflete o crescente interesse pelo setor agrícola no país e destaca a importância da parceria entre entidades governamentais, setor privado e instituições acadêmicas na construção de um modelo agrícola integrado e sustentável.

Mansour destacou que os Emirados avançam como um modelo agrícola moderno que combina o patrimônio agrícola tradicional com tecnologias avançadas, fortalecendo a segurança alimentar e acompanhando as ambições do país por um futuro mais sustentável e próspero.

O xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan expressou seu apreço por essas iniciativas, que contribuem para o desenvolvimento do setor agrícola nacional, a diversificação de suas fontes e a criação de incentivos para que os agricultores aprimorem suas práticas. Segundo ele, essas ações estão alinhadas à visão do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que coloca o setor agrícola entre as principais prioridades de investimento e produção do país, reforçando a segurança alimentar e apoiando o desenvolvimento abrangente.

Hazza bin Zayed também destacou a importância de envolver os jovens nessas iniciativas, capacitando-os como força ativa no desenvolvimento sustentável e incentivando a adoção das mais recentes tecnologias inovadoras. Essas tecnologias são essenciais para aumentar a competitividade do setor, ampliar sua contribuição para a economia, encontrar soluções eficazes para diversos desafios e garantir a transmissão dessas práticas às futuras gerações.

Ao discursar na abertura da segunda edição da conferência, a ministra da Mudança Climática e Meio Ambiente, Amna bint Abdullah Al Dahak, anunciou oficialmente o lançamento do Projeto Nacional de Boas Práticas Agrícolas dos Emirados Árabes Unidos (UAE GAP).

A ministra destacou que a iniciativa funciona como porta de entrada e garantia da qualidade e da competitividade dos produtos agrícolas nacionais nos mercados internacionais. Apresentou também uma meta estratégica ambiciosa e afirmou que o ministério pretende garantir que 80% das fazendas locais obtenham essa certificação internacional. A medida busca padronizar os mais altos critérios globais de qualidade em todas as propriedades agrícolas do país.

Amna Al Dahak declarou que a iniciativa UAE GAP consolida os esforços para fortalecer a segurança alimentar sustentável nos Emirados, por meio da criação de padrões nacionais alinhados a normas internacionais. Segundo ela, isso tornará os produtos emiradenses mais competitivos e fortalecerá o papel do agricultor como parceiro ativo no desenvolvimento sustentável do país.

A ministra ressaltou que o fortalecimento da segurança alimentar continua entre as principais prioridades estratégicas do país e afirmou que um sistema agrícola resiliente e sustentável é a resposta mais eficaz e duradoura aos desafios globais e às interrupções nas cadeias de suprimento.

Amna Al Dahak afirmou que as fazendas nacionais são a primeira linha de defesa da segurança alimentar. "O produto local é a nossa garantia mais confiável para estabilizar os mercados, atender às necessidades da sociedade e manter altos níveis de eficiência, independentemente das circunstâncias”, disse.

A ministra acrescentou que a inteligência artificial e os dados definem esta era e moldam o futuro da agricultura no país. De acordo com ela, essas tecnologias se tornaram ferramentas essenciais para garantir a sustentabilidade dos recursos e aumentar a eficiência produtiva. “Nos Emirados Árabes Unidos, não apenas adotamos tecnologias, mas desenvolvemos soluções próprias, adaptadas ao nosso ambiente e aos desafios do nosso clima. Isso demonstra nossa capacidade de transformar obstáculos em oportunidades e de avançar da escassez para a abundância, mantendo altos padrões de sustentabilidade.”

Amna Al Dahak afirmou que o uso eficiente de tecnologias modernas demonstra a capacidade do país de avançar em suas metas de segurança alimentar, com progressos relevantes na redução do consumo de água e no aumento da produtividade das terras agrícolas.

A exposição oferece aos visitantes uma experiência abrangente, organizada em quatro eixos principais: o eixo dos agricultores, o eixo educacional, o eixo comunitário e o eixo de negócios e jovens empreendedores.

No plano cultural e comunitário, o evento funciona como um ponto de encontro entre o conhecimento das gerações anteriores e a inovação das novas gerações, com forte participação de três universidades nacionais e de estudantes de escolas e universidades. A proposta é integrar pesquisa científica, inteligência artificial e análise de dados ao universo da agricultura.

Além disso, o pavilhão comunitário do evento oferece oficinas interativas voltadas ao ensino dos fundamentos da agricultura doméstica e à promoção de valores de sustentabilidade entre crianças e famílias, de forma acessível e envolvente.