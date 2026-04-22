Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e da Síria discutem relações bilaterais e cenário regional

ABU DHABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o presidente da Síria, Ahmed Al-Sharaa, em visita de trabalho ao país.

Os dois líderes discutiram as relações fraternas e formas de ampliar a cooperação, especialmente nas áreas econômica e de desenvolvimento, em benefício mútuo. As autoridades também trocaram opiniões sobre temas regionais, incluindo os desdobramentos no Oriente Médio e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional, além de efeitos sobre a segurança marítima e a economia global.

Nesse contexto, o presidente da Síria reiterou a condenação aos ataques iranianos, descritos como terroristas, contra civis e infraestruturas civis nos Emirados e em outros países da região, afirmando que violam a soberania e o direito internacional e comprometem a estabilidade. Al-Sharaa também elogiou a eficácia das medidas adotadas pelos Emirados para garantir a segurança e a proteção da população.

Os dois lados reafirmaram o compromisso de fortalecer as relações entre Emirados e Síria de forma a apoiar o desenvolvimento e contribuir para um futuro mais próspero.

O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; o representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; o xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; e o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, participaram da reunião. O ministro da Tolerância e Convivência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, além de outros xeiques, ministros e autoridades, também esteve presente.

A delegação que acompanhou o presidente sírio incluiu o ministro das Relações Exteriores e dos Expatriados, Asaad Al Shaibani, além de outras autoridades.

Ahmed Al-Sharaa chegou anteriormente aos Emirados, onde foi recebido pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e pelo ministro de Estado, Khalifa bin Shaheen Al Marar.