Emirados Árabes Unidos condenam com veemência nova agressão iraniana não provocada com mísseis e drones

ABU DHABI, 4 de maio de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os novos ataques iranianos não provocados e terroristas contra áreas e instalações civis no país, realizados com mísseis e drones, que deixaram três cidadãos indianos feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que os ataques representam uma escalada perigosa, um ato de agressão inaceitável e uma ameaça direta à segurança, à estabilidade e à integridade territorial dos Emirados Árabes Unidos, em violação aos princípios do direito internacional e à Carta das Nações Unidas.

O país destacou que não aceitará qualquer ameaça à sua segurança e soberania em nenhuma circunstância e que reserva seu direito legítimo de responder a esses ataques não provocados de forma a garantir a proteção de sua soberania, segurança nacional, integridade territorial e da segurança de cidadãos, residentes e visitantes, em conformidade com o direito internacional.

O ministério ressaltou ainda que ataques contra civis e infraestrutura civil são inaceitáveis sob todas as normas legais e humanitárias e defendeu a interrupção imediata dessas ações e o cumprimento integral do cessar-fogo.

Os Emirados Árabes Unidos responsabilizam o Irã por esses ataques não provocados e por suas consequências.