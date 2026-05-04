Emirados Árabes Unidos adotam aulas remotas no ensino superior entre 5 e 8 de maio

ABU DHABI, 4 de maio de 2026 (WAM) — O Ministério da Educação Superior e Pesquisa Científica dos Emirados Árabes Unidos anunciou a adoção temporária do ensino remoto em todas as instituições de ensino superior do país, entre terça-feira (05/05) e sexta-feira (08/05).

A medida faz parte de ações regulatórias destinadas a garantir a continuidade do processo educacional com eficiência e flexibilidade.

Cursos que exigem treinamento clínico, uso de laboratórios, atividades práticas presenciais ou avaliações em formato presencial ficam fora da medida e continuarão com aulas presenciais, conforme definição do ministério.