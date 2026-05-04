Emirados Árabes Unidos adotam aulas remotas nas escolas de 5 a 8 de maio

ABU DHABI, 4 de maio de 2026 (WAM) — O Ministério da Educação dos Emirados Árabes Unidos anunciou a adoção de aulas remotas entre terça-feira (05/05) e sexta-feira (08/05).

A medida vale para alunos, professores e equipes administrativas de creches e de todas as escolas públicas e privadas do país, como parte das ações para garantir a segurança de estudantes e profissionais do setor educacional.

O ministério informou que a situação será reavaliada na sexta-feira (08/05), com possibilidade de prorrogação da medida, se necessário.