Defesa dos Emirados Árabes Unidos intercepta 12 mísseis balísticos, três de cruzeiro e quatro drones na segunda-feira

ABU DHABI, 4 de maio de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou que os sistemas de defesa aérea do país interceptaram 12 mísseis balísticos, três mísseis de cruzeiro e quatro drones lançados do Irã nesta segunda-feira (04/05), deixando três pessoas feridas.

Desde o início dos ataques iranianos não provocados contra os Emirados Árabes Unidos, as defesas aéreas já interceptaram 549 mísseis balísticos, 29 mísseis de cruzeiro e 2.260 drones.

O total de feridos chegou a 227, envolvendo pessoas de diversas origens, incluindo Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia, Tunísia, Marrocos e Rússia.

O ministério informou ainda que três militares morreram, incluindo um civil marroquino que prestava serviços às Forças Armadas. O número de civis mortos chegou a 10, entre cidadãos de Paquistão, Nepal, Bangladesh, Palestina, Índia e Egito.

A pasta afirmou ainda que permanece plenamente preparado para enfrentar qualquer ameaça e que responderá com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, garantindo a proteção da soberania, da estabilidade e dos interesses nacionais.