Presidente dos Emirados Árabes Unidos diz, nos 50 anos da unificação das Forças Armadas, que a força do país vem do povo e da união

ABU DHABI, 5 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, afirmou que, desde a fundação do país, os Emirados buscam prosperidade para sua população e para o mundo, ao mesmo tempo em que respondem com firmeza a qualquer ameaça à soberania, à segurança e à proteção de cidadãos e residentes.

Em declaração pelos 50 anos da unificação das Forças Armadas, o presidente destacou que, graças à força militar, à coesão social e à resiliência do modelo de desenvolvimento, o país mantém capacidade de dissuadir agressões, enfrentar ameaças e seguir sua trajetória de crescimento.

“Hoje celebramos um momento decisivo em nossa história: a decisão de unificar nossas Forças Armadas, que reflete a visão do fundador do país, o falecido xeique Zayed, e dos demais governantes da época”, afirmou.

Mohamed bin Zayed ressaltou que o fortalecimento das capacidades de defesa seguirá como prioridade estratégica dentro da visão de desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos, garantindo que as Forças Armadas continuem atuando como escudo de proteção do país.

Na declaração, o presidente afirmou ainda que a celebração deste ano ganha significado especial diante do papel decisivo desempenhado pelas Forças Armadas na resposta aos ataques terroristas iranianos contra civis e infraestrutura civil.

A seguir, o texto integral da declaração do presidente:

“Meus filhos e filhas das Forças Armadas,

Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês.

Que Deus abençoe seus esforços sinceros na defesa da nação e na proteção da segurança da população e dos residentes.

Hoje celebramos um momento decisivo em nossa história: a decisão de unificar nossas Forças Armadas em 6 de maio de 1976, que reflete a visão do fundador do país, o falecido xeique Zayed, e dos demais governantes da época, além de sua sabedoria e visão de futuro.

A data deste ano tem significado especial por marcar os 50 anos desse momento histórico. Com orgulho, lembramos os sacrifícios das Forças Armadas ao longo das décadas, seu papel contínuo no desenvolvimento do país e sua expressão dos valores e princípios dos Emirados Árabes Unidos.

A celebração também ocorre em um momento de orgulho nacional, após as Forças Armadas escreverem um capítulo marcante ao enfrentar os ataques terroristas iranianos contra civis e infraestrutura civil, respondendo com coragem, competência e determinação.

O que os integrantes de nossas Forças Armadas demonstraram ao enfrentar essa agressão, assim como a coragem e a dedicação no cumprimento do dever nacional e os sacrifícios realizados, ficará registrado com orgulho, honra e distinção na história do país. Isso confirma que a força dos Emirados Árabes Unidos vem de seu povo e de sua união.

Nossas indústrias de defesa, desenvolvidas com base em planejamento estratégico de longo prazo e visão voltada ao futuro, foram fundamentais para fortalecer a eficácia das Forças Armadas na resposta a esses ataques. O reforço das capacidades de defesa seguirá como prioridade central na visão de desenvolvimento abrangente e sustentável do país, garantindo que as Forças Armadas continuem atuando como escudo de proteção para preservar a trajetória do país rumo ao futuro

Desde sua fundação, os Emirados Árabes Unidos buscam prosperidade para sua população e para os povos do mundo, ao mesmo tempo em que respondem com firmeza a qualquer ameaça à soberania, à segurança e à proteção de cidadãos e residentes.

Com base na força de suas Forças Armadas, na coesão de sua sociedade e na resiliência de seu modelo de desenvolvimento, o país segue capaz de dissuadir agressões, enfrentar ameaças e avançar em sua trajetória.

Que Deus tenha misericórdia de nossos mártires e continue a abençoar os Emirados Árabes Unidos com força, segurança e estabilidade.”