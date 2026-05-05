Presidente dos Emirados Árabes Unidos discute parceria estratégica e situação regional com primeiro-ministro da Grécia

ABU DHABI, 5 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, que faz visita de trabalho ao país.

O presidente e o premiê grego discutiram cooperação nas áreas de economia, investimentos, tecnologia, inteligência artificial, energia renovável, sustentabilidade, infraestrutura e cultura, no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente entre os dois países.

As duas partes também destacaram os 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre Emirados Árabes Unidos e Grécia, celebrados neste ano.

Os líderes discutiram ainda os desdobramentos da situação no Oriente Médio e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

Kyriakos Mitsotakis reiterou a condenação da Grécia aos ataques terroristas iranianos contra civis e infraestrutura civil nos Emirados Árabes Unidos e em outros países da região, afirmando que as ações representam violação da soberania e do direito internacional e comprometem a paz e a segurança regionais.

O presidente emiradense e o primeiro-ministro grego também acompanharam a troca de um memorando de entendimento entre os governos dos Emirados Árabes Unidos e da Grécia sobre cooperação em inteligência artificial e tecnologia.

O acordo foi assinado, pelos Emirados Árabes Unidos, pelo ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, Sultan Ahmed Al Jaber, e, pela Grécia, pelo ministro das Relações Exteriores, George Gerapetritis.

O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; o xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; o presidente do conselho da Autoridade Zayed para Pessoas com Deficiência, xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; além de ministros, autoridades e integrantes da delegação que acompanha o primeiro-ministro grego participaram da reunião.