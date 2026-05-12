Emirados Árabes Unidos incluem 16 pessoas e cinco entidades ligadas ao Hezbollah em lista de terrorismo

ABU DHABI, 12 de maio de 2026 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos incluíram 21 pessoas e entidades em sua lista local de terrorismo por ligações com o Hezbollah, do Líbano.

A decisão foi emitida com base na Resolução nº 63 de 2026 do gabinete emiradense, que aprovou a inclusão de 16 pessoas e cinco entidades na lista nacional de indivíduos e organizações de apoio ao terrorismo, em conformidade com as leis e regulamentações vigentes no país.

Segundo o governo do país, a medida faz parte dos esforços contínuos dos Emirados, no âmbito doméstico e internacional, para interromper e desmantelar redes ligadas ao financiamento do terrorismo e atividades relacionadas, direta ou indiretamente.

De acordo com a resolução, todas as autoridades regulatórias devem identificar indivíduos ou entidades com vínculos financeiros ou comerciais com os nomes incluídos na lista e adotar as medidas necessárias previstas na legislação, incluindo o congelamento de ativos em menos de 24 horas.

As autoridades afirmaram que a decisão reflete o compromisso dos Emirados no combate ao terrorismo e ao extremismo em todas as formas, além da prevenção ao financiamento de grupos e organizações terroristas, como parte dos esforços para reforçar a segurança e a estabilidade e enfrentar ameaças à paz regional e internacional.

Os Emirados Árabes Unidos acrescentaram que seguem intensificando ações de combate ao terrorismo e ao extremismo por meio de abordagem abrangente que combina medidas de segurança e iniciativas de conscientização, além do monitoramento de canais financeiros suspeitos e da interrupção de fontes de financiamento ilícito.

A lista de pessoas inclui os cidadãos libaneses Ali Mohammed Karneeb, Nasser Hassan Nasr, Hassan Shehadeh Osman, Samer Hassan Fawaz, Ahmed Mohammed Yazbek, Isa Hussein Qasir, Ibrahim Ali Daher, Abbas Hassan Ghareeb, Emad Mohammed Bazzi, Ezzat Yousef Akr, Wahid Mahmud Sbeiti, Mustafa Habib Harb, Mohammed Suleiman Badir, Adel Mohammad Mansour, Ali Ahmed Krisht e Nima Ahmad Jamil.

As entidades incluídas na lista, todas sediadas no Líbano, são Bayt Al-Mal Al Muslimeen, Al-Qard Al-Hassan Association, Al Tasheelat Company, The Auditors for Accounting and Auditing e Al-Khobara for Accounting, Auditing and Studies.