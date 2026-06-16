Presidente dos Emirados Árabes Unidos participa da cúpula do G7 na França

ÉVIAN-LES-BAINS, 16 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, participou da 52ª cúpula de líderes do G7, sediada pela França em Évian-les-Bains entre 15 e 17 de junho de 2026.

O encontro reuniu os líderes dos países do G7 — França, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Alemanha, Canadá e Japão — além de representantes de vários países convidados.

Em discurso durante a cúpula, o presidente reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de trabalhar com seus parceiros para promover a paz, a segurança, a estabilidade, a confiança e o desenvolvimento em escala global.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao presidente da França, Emmanuel Macron, pela realização da cúpula e pelo convite para participar do encontro. O presidente emiradense afirmou ainda estar satisfeito por se reunir com parceiros e aliados em um momento marcado por desafios significativos.

Segundo ele, a região atravessa um período de profundas transformações e enfrenta desafios sem precedentes, cujos impactos ultrapassam suas fronteiras. O presidente também agradeceu aos membros do G7 e aos parceiros internacionais pelo apoio prestado durante a defesa dos Emirados Árabes Unidos contra milhares de ataques iranianos com mísseis e drones dirigidos a instalações civis ao longo de seis semanas consecutivas.

Mohamed bin Zayed afirmou que a atual crise evidenciou a necessidade de ampliar a cooperação e a ação coletiva. Acrescentou que cadeias de suprimentos resilientes, rotas comerciais seguras e infraestrutura eficiente são bases essenciais para a prosperidade e que preservar a estabilidade global é não apenas um interesse comum, mas também uma responsabilidade compartilhada.

Nesse contexto, o líder dos Emirados elogiou os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que contribuíram para o acordo sobre o memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã. Mohamed bin Zayed reiterou que uma paz duradoura e sustentável na região depende do respeito à soberania dos Estados, aos princípios da boa vizinhança e ao pleno cumprimento do direito internacional, de forma a promover segurança, estabilidade e prosperidade para todos.

O líder dos Emirados destacou ainda o potencial de expansão da cooperação em áreas que impulsionarão o desenvolvimento futuro, como transição energética, inteligência artificial e crescimento econômico, ressaltando que os Emirados Árabes Unidos têm atuado como parceiro confiável e voltado para o futuro nesses setores.

Segundo Mohamed bin Zayed, a participação dos Emirados Árabes Unidos na cúpula do G7 reflete o compromisso do país de fortalecer essas parcerias e investir em inovação, conectividade e resiliência como motores de um futuro mais próspero.

O presidente emiradense acrescentou que o encontro contribuirá para ampliar a cooperação nessas áreas de forma a apoiar a estabilidade e promover a prosperidade tanto na região quanto no restante do mundo.