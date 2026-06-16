Presidente dos Emirados Árabes Unidos e premiê do Canadá discutem relações bilaterais à margem da cúpula do G7

ÉVIAN-LES-BAINS, 16 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, discutiram as relações entre os dois países e formas de ampliar a colaboração, especialmente nas áreas de economia, investimentos, energia, tecnologia e inteligência artificial, em apoio às ambições de desenvolvimento de ambas as nações. A reunião ocorreu à margem da cúpula do G7, em Évian-les-Bains, na França.

Os líderes também analisaram uma série de questões regionais e internacionais de interesse comum, com destaque para os desdobramentos mais recentes no Oriente Médio. A conversa abordou ainda temas da agenda do G7 e ressaltou a importância do diálogo e da cooperação internacional para apoiar a estabilidade da economia global e enfrentar desafios compartilhados.