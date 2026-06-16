Hospital de campanha dos Emirados Árabes Unidos e Ocha discutem reforço do apoio à saúde e da entrega de ajuda em Gaza

GAZA, 16 de junho de 2026 (WAM) – O hospital de campanha dos Emirados Árabes Unidos na Faixa de Gaza recebeu uma delegação do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha, na sigla em inglês) como parte dos esforços para reforçar a coordenação em apoio ao setor de saúde e atender às crescentes necessidades humanitárias no território.

Durante a visita, a delegação recebeu informações sobre os serviços médicos, cirúrgicos e de tratamento prestados pelo hospital a palestinos feridos e doentes, além do trabalho das equipes de saúde para garantir a continuidade do atendimento apesar das difíceis condições humanitárias.

Representantes do hospital e do Ocha também discutiram os desafios enfrentados pelas organizações internacionais e pela Operação 'Chivalrous Knight 3' para levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza. O encontro analisou formas de apoiar o setor de saúde, ampliar a capacidade de hospitais e unidades médicas e superar obstáculos logísticos relacionados à entrada de medicamentos e suprimentos necessários para manter as operações humanitárias e de saúde.

A delegação foi composta por Suzanna Tkalec, vice-coordenadora humanitária da ONU para os Territórios Palestinos; Andrea Noyes, vice-chefe do Ocha nos Territórios Palestinos; Taher Ibrahim, chefe do escritório do Ocha em Gaza; e Daoud Mesika, chefe do Escritório do Departamento de Segurança das Nações Unidas em Gaza.

Os representantes também receberam informações sobre os serviços médicos e humanitários prestados pelo hospital à população palestina atendida pela unidade.

Ao final da visita, a missão dos Emirados Árabes Unidos homenageou a delegação do Ocha em reconhecimento ao trabalho realizado em apoio às ações humanitárias e à coordenação contínua em benefício da população afetada na Faixa de Gaza.