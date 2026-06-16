Operação prende suspeitos e desarticula rede de tráfico de drogas

ABU DHABI, 16 de junho de 2026 (WAM) – Sob supervisão da Procuradoria Federal Antidrogas, a Autoridade Nacional Antidrogas, em coordenação com a Polícia de Ras Al Khaimah e outras forças policiais do país, desarticulou um esquema de distribuição de entorpecentes nos Emirados Árabes Unidos.

A operação resultou na prisão de vários suspeitos e na apreensão de grandes quantidades de drogas e substâncias psicotrópicas antes que fossem distribuídas.

Segundo as investigações, as autoridades receberam informações de que entorpecentes estavam escondidos em um local de um dos emirados. Equipes especializadas iniciaram imediatamente buscas e diligências e, após obter autorização judicial, realizaram uma operação que levou à prisão de dois integrantes do grupo enquanto tentavam transportar uma carga de drogas.

Os suspeitos confessaram ter recebido instruções para distribuir os entorpecentes de um dos principais envolvidos no esquema, que reside fora do país e coordenava as atividades criminosas.

Após investigações e monitoramento do local, as autoridades prenderam outros 11 suspeitos ligados ao líder da organização e envolvidos na distribuição de drogas nos Emirados Árabes Unidos.

Novas operações realizadas em Dubai, Abu Dhabi e Ajman resultaram na prisão de mais dez suspeitos e na apreensão de diferentes quantidades de drogas e substâncias psicotrópicas.

As autoridades também localizaram outro depósito que armazenava grandes quantidades de maconha, óleo de haxixe e papéis impregnados com canabinoides sintéticos.

A Procuradoria Federal Antidrogas formou uma equipe para conduzir as investigações e adotar as medidas legais necessárias. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados ao laboratório forense competente para análise.

As autoridades destacaram que a operação demonstra o elevado nível de coordenação entre o Ministério Público e os órgãos de segurança no combate ao crime organizado e na responsabilização dos envolvidos.