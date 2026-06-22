Tahnoon bin Zayed preside reunião do Conselho de Assuntos de Investimentos

ABU DHABI, 22 de junho de 2026 (WAM) – Na presença do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, e do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, o xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi, presidiu a reunião do Conselho de Assuntos de Investimento, órgão vinculado ao Conselho Supremo para Assuntos Financeiros e Econômicos.

O conselho analisou os mais recentes desdobramentos e tendências da economia regional e global e discutiu perspectivas econômicas e oportunidades de investimento decorrentes dos desafios atuais em diversos setores.

Tahnoon bin Zayed destacou a importância do papel desempenhado pelo Conselho Supremo para Assuntos Financeiros e Econômicos na análise, formulação e aprovação de políticas gerais relacionadas às áreas financeira, de investimentos, econômica, petrolífera e de recursos naturais de Abu Dhabi.

O vice-governante também ressaltou a função do conselho na supervisão dos mecanismos de atuação das entidades de investimento estratégico a ele vinculadas, fortalecendo o alinhamento entre seu desempenho, seus planos e as diretrizes gerais do emirado.

Durante a reunião, o conselho analisou o desempenho financeiro do primeiro trimestre de 2026 da Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi (ADIA, na sigla em inglês), da Mubadala Investment Company, da L’IMAD Holding Company e da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC).

Os participantes também discutiram projeções para a economia global e regional, seus impactos sobre o ambiente de investimentos e as oportunidades e desafios esperados para os próximos meses.

O conselho analisou ainda os principais investimentos realizados desde o início do ano e examinou as estratégias e os planos de investimento para o segundo semestre, com foco na geração de retornos sustentáveis e no fortalecimento da diversificação e da resiliência da carteira de investimentos.

A reunião também examinou atualizações sobre atividades e operações conduzidas pelo conselho na região e em outros mercados internacionais.

O xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Sultan Ahmed Al Jaber e Kamal Almaazmi participaram da reunião.