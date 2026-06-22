Maqsoud Kruse participa de debates sobre combate ao extremismo no Parlamento Europeu

BRUXELAS, 22 de junho de 2026 (WAM) – Maqsoud Kruse, enviado do ministro das Relações Exteriores para o combate ao extremismo e ao terrorismo, participou de encontros de alto nível no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

As discussões, que reuniram deputados do Parlamento Europeu, assessores parlamentares e representantes de comissões legislativas, concentraram-se no combate ao extremismo e ao terrorismo e em seus impactos sobre a segurança e a estabilidade das sociedades.

Kruse apresentou a visão dos Emirados Árabes Unidos para o enfrentamento do extremismo e do terrorismo. Segundo ele, o extremismo é, em sua essência, uma ideologia, enquanto o terrorismo é um comportamento derivado dessa ideologia, o que torna as intervenções nos campos intelectual, cultural e social componentes essenciais de qualquer estratégia eficaz de prevenção.

O representante emiradense destacou ainda que a abordagem adotada pelos Emirados Árabes Unidos baseia-se no enfrentamento das causas profundas do extremismo, no combate ao discurso de ódio e à incitação, na promoção dos valores de cidadania, tolerância e convivência e na proteção do pluralismo.

A sessão contou com ampla participação dos deputados do Parlamento Europeu. Diversos participantes destacaram a importância de fortalecer a cooperação internacional no combate ao extremismo e ao terrorismo, além de ampliar a troca de experiências e boas práticas voltadas à prevenção do extremismo e à proteção das sociedades.

As discussões também abordaram os desafios relacionados à disseminação de discursos de ódio e conteúdos extremistas por meio de plataformas digitais e destacaram o papel das instituições educacionais e comunitárias na promoção da convivência e da integração social. Os participantes também elogiaram experiências e iniciativas destinadas a promover a tolerância e fortalecer a coesão social.