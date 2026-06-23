Presidente dos Emirados Árabes Unidos transmite condolências ao emir do Qatar por incidente em Ras Laffan

ABU DHABI, 23 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone nesta terça-feira (23/06) com o emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, a quem transmitiu condolências pelas vítimas do incidente ocorrido em uma instalação industrial na zona de Ras Laffan e desejou rápida recuperação aos feridos.

Mohamed bin Zayed reafirmou a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Qatar e o apoio do país após o incidente.

O emir do Qatar agradeceu as condolências e a solidariedade manifestadas pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos e destacou os laços estreitos entre os dois países e seus povos.