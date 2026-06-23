Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe delegação do Make it in the Emirates

ABU DHABI, 23 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma delegação da quinta edição do evento Make it in the Emirates.

Mohamed bin Zayed elogiou os responsáveis pela iniciativa, que, segundo ele, se consolidou como uma plataforma importante para o fortalecimento da indústria nacional e para a promoção de parcerias industriais alinhadas aos objetivos de desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos.

O líder dos Emirados reafirmou que o fortalecimento e o desenvolvimento do setor industrial continuam sendo uma prioridade nacional e um dos pilares da visão do país para o futuro. Nesse contexto, destacou os esforços em curso para ampliar a produção local em setores estratégicos, apoiar produtos nacionais e desenvolver talentos emiradenses na área industrial.

O xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; além de outros xeiques e autoridades participaram da reunião.