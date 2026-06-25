Emirados Árabes Unidos inauguram centro médico no norte da Faixa de Gaza

GAZA, 25 de junho de 2026 (WAM) – A Operação 'Chivalrous Knight 3' inaugurou o Centro Médico Emirates no norte da Faixa de Gaza, em mais uma iniciativa humanitária dos Emirados Árabes Unidos para apoiar o setor de saúde e ampliar o acesso da população a serviços médicos essenciais.

A unidade oferece um conjunto integrado de serviços de saúde por meio de diferentes clínicas e especialidades médicas, contribuindo para ampliar a capacidade do sistema de saúde de atender pacientes e prestar serviços de atenção primária e tratamento diante dos desafios enfrentados pelo setor na Faixa de Gaza.

A inauguração do centro dá continuidade às iniciativas humanitárias desenvolvidas pela operação, voltadas ao apoio a unidades de saúde, ao fornecimento de medicamentos e insumos médicos e ao fortalecimento da capacidade dos serviços de atendimento, contribuindo para a sustentabilidade da assistência à saúde e para aliviar o sofrimento da população.

O Centro Médico Emirates no norte da Faixa de Gaza é a segunda unidade inaugurada no âmbito da operação, após a abertura do Centro Médico Emirates em Khan Younis. A iniciativa integra um plano de expansão dos serviços de saúde para ampliar o acesso ao atendimento médico ao maior número possível de beneficiários em toda a Faixa de Gaza.