Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ministro das Relações Exteriores da Síria

ABU DHABI, 25 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o ministro das Relações Exteriores e dos Expatriados da Síria, Asaad Al-Shaibani.

No início do encontro, Al-Shaibani transmitiu ao líder emiradense os cumprimentos do presidente da Síria, Ahmed Al-Sharaa, juntamente com votos de contínuo progresso e prosperidade aos Emirados Árabes Unidos. Mohamed bin Zayed pediu ao ministro que levasse suas saudações a Al-Sharaa e seus votos de progresso e desenvolvimento para a Síria.

Mohamed bin Zayed e o chanceler sírio discutiram as relações fraternas entre os dois países e analisaram a cooperação em diversos setores, especialmente nas áreas de desenvolvimento e economia. Eles também abordaram formas de apoiar as prioridades de desenvolvimento, os interesses comuns e a prosperidade e o bem-estar de seus povos.

A reunião tratou ainda de temas regionais de interesse comum, incluindo os desdobramentos no Oriente Médio.

O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de outros xeiques e autoridades, participaram do encontro.