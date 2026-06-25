Festival da Manga de Khorfakkan 2026 começa nesta sexta-feira

SHARJAH, 25 de junho de 2026 (WAM) – A quinta edição do Festival da Manga de Khorfakkan começa nesta sexta-feira (26/06), no Expo Khorfakkan, reunindo uma ampla variedade de mangas de alta qualidade produzidas em fazendas locais.

Organizado pela Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI, na sigla em inglês), em parceria com o Conselho Municipal de Khorfakkan, a Prefeitura de Khorfakkan e o Expo Khorfakkan, o festival terá duração de três dias e será realizado sob o tema "Manga: Nosso Fruto, Nossa Riqueza". O evento reunirá agricultores, famílias produtoras e empresas do setor agrícola de diferentes partes dos Emirados Árabes Unidos.

A edição deste ano contará com cinco competições, com prêmios em dinheiro para os vencedores de todas as categorias. A programação será aberta na sexta-feira com três disputas: Mango Mazayna (a manga mais bonita), Maior Manga e Melhor Cesta de Mangas, destinada às famílias.

As inscrições para essas competições poderão ser feitas entre 14h e 17h. No sábado (27/06), serão realizadas outras duas disputas: o concurso infantil de beleza da manga e a competição de melhor ideia inovadora ou projeto baseado na fruta.

As competições seguirão critérios de avaliação destinados a garantir transparência e imparcialidade. Os participantes deverão apresentar mangas produzidas em suas próprias fazendas ou hortas domésticas, mediante comprovação de propriedade no momento da inscrição.

Os vencedores também estarão sujeitos a inspeções e visitas técnicas realizadas pela comissão julgadora em suas propriedades para verificar o cumprimento das regras do concurso.

O Festival da Manga de Khorfakkan oferece aos agricultores da Região Leste de Sharjah uma plataforma para comercializar mangas, frutas cítricas e outros produtos sazonais, além de incentivar o aumento da produtividade, ampliar oportunidades de negócios e promover a adoção de tecnologias agrícolas modernas. Além da exposição e comercialização de produtos, a programação inclui oficinas sobre técnicas modernas de cultivo, manejo de mangueiras e controle de pragas.

O evento também contará com atividades culturais e de patrimônio, apresentações folclóricas, competições diárias e sorteios de prêmios para os visitantes. O festival ficará aberto ao público durante os três dias, sempre das 16h30 às 22h.