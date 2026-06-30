dnata renova licença para serviços de assistência em solo no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã

DUBAI, 30 de junho de 2026 (WAM) – A dnata, empresa global de serviços aéreos e de viagens, teve renovada a licença para prestação de serviços de assistência em solo no Aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, na Holanda, reforçando sua presença em um dos principais centros de aviação da Europa.

A renovação ocorreu após um processo público de licitação promovido pela administração do aeroporto e permitirá que a empresa continue prestando serviços de assistência em solo em Schiphol pelos próximos sete anos, durante a nova fase das operações aeroportuárias.

A dnata atua no atendimento a companhias aéreas em Amsterdã há mais de dez anos, oferecendo serviços de passageiros, bagagens, operações de pista e carga para grandes transportadoras internacionais e operadores especializados. Atualmente, atende mais de 20 companhias aéreas de passageiros e carga em Schiphol, com uma equipe de mais de 1.200 funcionários responsável por cerca de 500 mil toneladas de carga e aproximadamente 16 mil voos por ano.

O diretor-geral da dnata na Holanda, Thiemo van Spellen, afirmou que a renovação da licença reflete a confiança na equipe, na capacidade operacional da empresa e em seu compromisso de prestar serviços seguros, confiáveis e consistentes às companhias aéreas e aos passageiros.

"Schiphol é um centro estratégico da aviação europeia, e este é um momento importante para a comunidade de empresas que prestam serviços de assistência em solo no aeroporto. Esperamos dar continuidade à nossa estreita colaboração com Schiphol, nossos clientes do setor aéreo, funcionários, sindicatos e parceiros da indústria à medida que o aeroporto entra em uma nova fase. Juntos, continuaremos empenhados em garantir operações eficientes, elevados padrões de serviço e um ambiente operacional resiliente", afirmou.

Com a nova licença de sete anos, a dnata pretende ampliar suas operações em Schiphol, fortalecer parcerias com clientes e buscar novas oportunidades de crescimento. A equipe local trabalhará em estreita colaboração com o aeroporto e as companhias aéreas durante a transição para o novo período de concessão.

A renovação também reforça o compromisso da empresa com Amsterdã e a Holanda, onde continua investindo em pessoal, infraestrutura e capacidade operacional. Entre os investimentos está a dnata Cargo City Amsterdam, uma das maiores instalações do gênero, com capacidade anual de 600 mil toneladas e investimento de 70 milhões de euros.

Globalmente, a dnata presta serviços de assistência em solo, carga, viagens, catering e varejo em 37 países distribuídos por seis continentes. No ano fiscal de 2025-2026, as equipes da empresa atenderam mais de 800 mil operações de aeronaves e movimentaram 3,2 milhões de toneladas de carga.